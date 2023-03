Maneskin a Firenze: un trionfo la prima data al Mandela e stasera il bis

Più di due ore di concerto con tutti i successi della band e le canzoni tratte dal nuovo album Rush!.

Alla fine una grandissima sorpresa per una ventina di fedelissimi fans che sono stati fatti salire sul palco a ballare assieme a Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan.

Una doppia data – quella che ha visto ieri e che vedrà stasera i Maneskin conquistare Firenze con il loro Loud Kids Tour – da tutto esaurito.

Due ore di rock e puro divertimento con moltissimi giovani fans in coda all’ingresso del Mandela Forum già 24 ore prima dell’inizio del concerto.

Sul palco la loro carica contagiosa in una notte che rimarrà nella mente di moltissimi appassionati.

Alle ore 21.18 è con Don’t wanna sleep che i Maneskin aprono il concerto mandando letteralmente in visibilio il pubblico del Mandela.

Poco dopo le 23.00 con un bis di I wanna be your slave cantato con l’ultimo briciolo di voce da tutto il pubblico del Mandela Forum, si conclude un concerto che ci racconta che se rock è davvero morto, la musica che regalano questi quattro ventenni è qualcosa di parecchio divertente.

