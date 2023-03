Un legame che “spaccherà il mondo”: la nuova canzone di Pupo e sua figlia Clara

di Andrea Giustini

L’amore sincero fra un padre e una figlia spacca il mondo in due se vuole. Permette di arrivare ovunque, di superare qualsiasi limite. In definitiva è esso stesso il centro del mondo. E’ questo il senso di “Centro del Mondo“, la nuova canzone di Pupo (Enzo Ghinazzi) e di sua figlia Clara presentata per la prima volta al grande pubblico a Domenica In lo scorso 19 marzo, proprio in occasione della Festa del Papà 2023.

«Da sempre sono “ossessionato” dal dare un senso a ogni mia scelta, privata e professionale – ha dichiarato nei giorni scorsi il cantautore toscano – Circa tre anni fa pubblicai una canzone che parlava di mia madre e della demenza senile. Oggi invece vi propongo un nuovo brano che tocca le corde delicate ma profondamente sincere, del rapporto fra un padre e sua figlia. Evidentemente in questo periodo della mia vita io riesco a dare un senso solo a tutto ciò che è legato alla famiglia. Alla mia grandissima famiglia».

Nel brano, della durata di 3,30 minuti circa, padre e figlia si rispondono come in una dolce ed intima conversazione, nell’atmosfera commovente di un pianoforte. E’ un’emozione che cresce: fra un affettuoso paragone di Clara ad una farfalla, un tenero grazie ad Enzo per i suoi preziosi consigli, tutto piano piano si trasforma in una grande riflessione sulla vita, su ciò che significa imparare a vivere e, soprattutto, sul vivere davvero: “non cercherà solo di baci e carezze” canta Clara di sé stessa in terza persona alla fine della prima strofa, ma, e qui la raggiunge la voce del padre per l’inizio del ritornello, “spaccherà il mondo fino al centro del mondo“.

E’ il legame che tiene stretti padre e figlia, verrebbe da dire come l’armonia fra le note in un accordo, il vero “Centro del Mondo”. Il sole attorno cui tutto il resto gira attorno, lo spettacolo unico e irripetibile la cui forza e bellezza tutto rendono possibile. E’ capace di superare qualsiasi ostacolo in questa vita, di andare oltre qualsiasi limite, da quello del cielo a quello del mare, finanche quello della morte. In forma di pensiero, di profumo o anche solo di una luce accesa sulla strada, il padre avrà per sempre cura di sua figlia: non può essere altrimenti, “perché la forza del bene profondo” è inarrestabile.

E “guai a chi non ti rispetta” canta a conclusione del brano il babbo Enzo. Durante l’esibizione a Domenica In, Pupo ha guardato dritto in telecamera arrivato a queste parole. Un attimo dopo, con infinito affetto, ha dato un bacio alla figlia.

Clara Ghinazzi, 32 anni, nata ad Arezzo nel ’91, ha dichiarato: «E’ il mio debutto come interprete, ve lo giuro, sono emozionatissima. Ho capito presto di non avere accanto un padre “banale”. Il mio babbo è un uomo particolare ed anche “impegnativo”. Io credo, purtroppo o per fortuna, di assomigliargli molto, ma, lo dico con sincerità e convinzione, non lo cambierei con nessun altro al mondo e vorrei un giorno trovare un compagno di vita uguale a lui. La nostra canzone “Centro del Mondo” racconta alla perfezione l’amore intenso ed immenso che c’è fra di noi».