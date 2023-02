Marinella Panayiotou è una nuova calciatrice dell’ACF Arezzo

L’Arezzo Calcio Femminile è felice di annunciare ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive della calciatrice Marinella Panayiotou.

Attaccante cipriota classe 1995, Panayiotou arriva all’ACF Arezzo dopo aver vestito, nella prima parte di questa stagione, la maglia Vllaznia Albania, squadra che milita nella massima divisione del campionato albanese. Nata a Cipro, nella sua carriera Marinella ha vestito le maglie del Leftkothea Latsion (dal 2013 al 2016, segnando 67 gol in 44 partite), del Barcelona FA Pyrgos (dal 2016 al 2018, segnando 34 gol in 34 partita), dell’Omonia Nicosia (dal 2018 al 2022, con 91 gol in 83 partite). Nella stagione 2021-2022 da Cipro si trasferisce in Bulgaria per vestire la maglia del Lokomotiv Stara Zagora, nel massimo campionato bulgaro, e con la quale mette a segno 12 gol in 12 partite. Nel palmares di Marinella spiccano un campionato vinto con il Barcelona FA Pyrgos nel 2018, una Cyprus Cup nel 2021 con l’Omonoia Nicosia e un campionato vinto con il Lokomotiv Stara Zagora, in Bulgaria, nel 2022. Marinella può vantare inoltre 4 presenze con la nazionale Under 19 e 10 presenze con la nazionale maggiore cipriota.

Marinella ha firmato un contratto che la legherà al club amaranto fino al 30 giugno 2023.