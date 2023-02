Club Arezzo sbanca a Firenze

Grande prova dei Botoli che ottengono una importantissima vittoria in chiave play off superando la formazione di Sales Firenze per 3-1 in trasferta.

Riscattano le opache prestazioni delle ultime partite i nero amaranto che se pur in condizioni precarie superano brillantemente l’ostacolo Sales e si rilanciano in classifica a -8 dalla vetta.

Gli aretini sono scesi in campo con Scortecci opposto in diagonale con Ermini al palleggio. Ricci e Scarpato centrali, Amatucci e Salvi schiacciatori con Nandesi A. libero.

Buon avvio del match, i nero amaranto si fanno trovare subito pronti con un buon ritmo gara nonostante le due settimane di stop del campionato, Ermini orchestra un buon gioco al centro dove Scarpato e Ricci si fanno trovare pronti portando a casa un cospicuo bottino, il set si gioca punto a punto fino al 24 pari, poi la zampata vincente consegna il set ai Botoli per 24-26.

Secondo parziale sempre molto combattuto, i padroni di casa difendono la qualunque e ottengono un po’ di vantaggio, i nero amaranto provano a rispondere gettando nella mischia Luatti, Maggini e Franchi, buone le risposte degli innesti ma è troppo il divario da colmare, Firenze si aggiudica il set per 25-21.

Terzo set confermati Luatti al palleggio e Maggini per Amatucci, continua la lotta punto su punto, nessuna delle due formazioni accenna a mollare e anche questo set si gioca sul filo di lana, un break di Scortecci in battuta regala il là agli aretini per la conquista del parziale per 22-25.

Quarto set i Botoli mettono il turbo, un ottimo Salvi preciso in attacco e in ricezione mette in ginocchio la formazione di casa, che non riesce a reagire e alza bandiera bianca, a nulla serve l’ingresso delle seconde linee in casa Firenze che cede con il severo parziale di 15-25.

E’ vittoria da 3 punti per i ragazzi di coach Morelli, che battono fuori casa una delle dirette avversarie nella corsa play off e riscattano le ultime 3 sconfitte.

“Ci siamo presi questa vittoria” commenta Scortecci a fine gara “siamo scesi in campo determinati, volevamo metterci alle spalle le problematiche che abbiamo avuto negli ultimi mesi e dare un segnale forte al campionato e direi che ci siamo riusciti”.

Prossimo appuntamento la gara casalinga, nel nuovo impianto di Maccagnolo, Sabato 11 con Scandicci.