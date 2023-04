“Monti del Parterre”: sei anni senza canone, via alle manifestazioni di interesse per l’impianto

L’Amministrazione comunale ha pubblicato gli atti per una indagine esplorativa al fine di individuare un nuovo gestore per l’impianto sportivo «Monti del Parterre». Nella sezione «Avvisi» del sito internet www.comunedicortona.it è possibile scaricare tutta la documentazione per manifestare il proprio interesse alla gestione dell’impianto sportivo.

Il complesso immobiliare è costituito da piscina scoperta con solarium; ristoro con bar, cucina e mini-ristorante; anfiteatro; magazzino e campo da calcetto; percorsi pedonali; viabilità e parcheggi; recinzione; edificio; spogliatoi, servizi igienici e locali tecnici.

L’avviso di indagine esplorativa concerne la conduzione dell’impianto sportivo «Monti del Parterre» per sei anni, senza alcun canone da corrispondere al Comune, a patto che il conduttore si impegni con i lavori necessari a ripristinare gli ambienti per la completa funzionalità.

«Grazie ad un importante lavoro da parte degli uffici, preso atto della volontà del precedente conduttore di interrompere anticipatamente il project financing e consapevoli dello stato in cui l’impianto è stato lasciato, l’obiettivo dell’Amministrazione comunale – dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni – è quello di restituire alla comunità una struttura in piena efficienza, senza che questo possa gravare sui conti pubblici. L’auspicio è che questo impianto possa trovare una guida competente che contribuisca ad arricchire l’offerta di intrattenimento, le opportunità per i giovani sportivi e anche le attività culturali, grazie alle molteplici caratteristiche dei Monti del Parterre».