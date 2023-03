Mousse di cioccolato bianco e fragole

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

É iniziata la primavera e tra non molto sarà stagione di fragole belle dolci e mature…una vera delizia da abbinare ad una mousse golosa come quella che prepareremo oggi!

Questo dessert è davvero molto versatile perché si presta perfettamente ad essere servito in bicchierini o coppette monoporzione sia che si vogliano gustare a fine pasto, oppure merenda o colazione…sempre fresco e golosissimo in ogni momento della giornata!!!

INGREDIENTI(per almeno 6 porzioni):

600 gr fragole mature e pulite

500 gr mascarpone

200 gr cioccolato bianco di ottima qualità

200 gr zucchero a velo

200 ml panna fresca da montare

Semi di 1/2 bacca di vaniglia

Riccioli di cioccolato fondente a piacere

1 arancia media matura non trattata

PREPARAZIONE:

In un pentolino a bagnomaria fondere il cioccolato bianco e tenere da parte.

In planetaria o con le fruste elettriche montare il mascarpone con 160 gr di zucchero a velo e la vaniglia per circa 10 minuti a formare una spuma densa.



Versare a filo il cioccolato fuso ormai a temperatura ambiente e continuare a frustare a bassa velocità finché il composto non sarà perfettamente liscio ed amalgamato.

A parte montare la panna fresca a becco(cioè quando alzando le fruste si formerà un becco di panna liscia e soda) ed incorporate a mano con una spatola al composto di cioccolato con movimenti lenti circolari dal basso verso l’alto per non smontare il composto.

Unire anche la scorza grattugiata dell’arancia .

Riempire una sac a poche e mettere in frigo.

Spremere il succo dell’arancia in una ciotola capiente, unire le fragole divise a quarti od ottavi in base alla loro grandezza, unire anche i 40 gr di zucchero a velo rimasto. Girare bene le fragole per farle insaporire nella marinatura di arancia e zucchero, coprire e lasciare in frigo a riposare almeno un’ora.

Scegliere bicchieri o coppettine trasparenti, adagiare sul fondo un po’ di fragole con una piccola parte del loro succo, dividendo equamente la frutta in base alle monoporzioni che vorrete ottenere.

Riprendere dal frigo la sac a poche e spremere sulla superficie di ogni porzione tante belle gocce golose di mousse al cioccolato bianco una accanto all’altra a riempire ogni spazio.

Conservare in frigo fino al momento di servire.

Cospargere a piacere con riccioli di cioccolato fondente, oppure in alternativa frollini sbriciolati grossolanamente.

Una super delizia!!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci