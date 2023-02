Movida aretina: nel weekend i controlli dei Carabinieri hanno portato a 2 arresti e 3 denunce

Nel trascorso fine settimana, i Carabinieri del Comando Compagnia di Arezzo hanno messo in campo uno straordinario servizio di controllo del territorio dispiegando 6 pattuglie nell’arco notturno tra sabato e domenica. In tale contesto, particolare attenzione è stata dedicata al pattugliamento del centro storico aretino al fine di prevenire reati e comportamenti inurbani conseguenti la c.d. “movida” del sabato sera.

Nella maglia dei controlli sono finiti due soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi in carcere dovendo scontare condanne, divenute definitive, per complessivi 10 anni di reclusione, per reati contro il patrimonio e stupefacenti. I due sono stati accompagnati negli uffici di Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa e poi tradotti in carcere.

Le verifiche alla circolazione stradale, svolte nell’ambito delle azioni di contrasto al fenomeno delle stragi del sabato sera, hanno interessato il controllo di decine di giovani che, dopo la serata in discoteca, si sono messi alla guida di veicoli. I militari, tramite l’apparecchio etilometro in dotazione, hanno sorpreso tre conducenti in stato di ebbrezza alcolica. Per loro è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e l’immediato ritiro della patente di guida, in un caso anche il sequestro del mezzo.