Porta Sant’Andrea convoca l’Assemblea Ordinaria dei soci venerdì 17 febbraio

Venerdì 17 febbraio alle ore 20.30 in prima convocazione, e alle ore 21.15 in seconda convocazione

Il Consiglio direttivo del Quartiere di Porta Sant’Andrea ha convocato l’Assemblea ordinaria dei soci per il giorno venerdì 17 febbraio 2023, alle ore 20.30 in prima convocazione e alle ore 21.15 in seconda convocazione, presso la sede del Quartiere in via delle Gagliarde n° 2 ad Arezzo.

All’ordine del giorno sottoposto ai soci è prevista l’approvazione relazione morale del Consiglio direttivo 2022, l’approvazione relazione finanziaria e bilancio anno 2022, l’approvazione della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti e la determinazione della quota sociale anno 2023. Verrà esposta, inoltre, la relazione del comitato giovanile.

All’assemblea potranno partecipare solamente i soci in regola con la quota 2022: si ricorda, a tal proposito, che da quest’anno i soci morosi non potranno rifare la tessera la sera dell’assemblea, in quanto la scadenza per il rinnovo, da nuovo Statuto, è fissata al 31 dicembre dell’anno precedente.

La sera stessa, inoltre, termineranno le celebrazioni dei novanta anni della costituzione nel 1932 del Quartiere, iniziate lo scorso anno proprio durante l’assemblea e sarà posta in vendita, al costo di 2€, l’ultima cartolina celebrativa dell’anniversario.

La cartolina, di cui stati realizzati soltanto novanta esemplari numerati progressivamente, è tratta dalla locandina della festa della vittoria del 7 settembre 1975, disegnata per Porta Sant’Andrea dal quartierista Mauro Stendardi, che rappresenta un cavaliere parato a Giostra e lo stemma del Quartiere, con un cartiglio recante il motto biancoverde “Divus Andreas superior discedit”, coniato proprio da Stendardi in quella circostanza.

Per acquistare una copia basterà venire all’Assemblea oppure contattare il numero +39 3292610458 (Gianni Sarrini).