Nuove forme di partecipazione: venerdì l’incontro di Arezzo 2020 al centro sociale Tortaia

Rendere i centri di aggregazione sociale il perno di una nuova forma di partecipazione: è questa la proposta del gruppo consiliare “Arezzo 2020 per cambiare a sinistra” e il tema dell’incontro al centro di aggregazione sociale Tortaia.

Le parole di Francesco Romizi, capogruppo di Arezzo 2020: “Invito tutti i cittadini e i rappresentanti delle forze politiche e delle associazioni a partecipare all’incontro che si terrà venerdì 17 febbraio alle 17,30 al centro sociale Tortaia di via Alfieri. L’obiettivo è quello di sviluppare nuove forme di partecipazione dei cittadini di Arezzo alle vicende amministrative locali a partire da un rilancio e un nuovo ruolo dei centri di aggregazione sociale. Come gruppo Arezzo 2020 per cambiare a sinistra abbiamo presentato una proposta di delibera di iniziativa consiliare che punta a perseguire questi obiettivi. Vari Comuni capoluogo hanno attivato forme di decentramento e partecipazione dopo la fine delle circoscrizioni”.

“Ad Arezzo esiste già un’ossatura organizzativa rappresentata dai centri di aggregazione sociale, con le loro strutture e i loro organismi previsti dallo statuto e dal regolamento comunale, con una copertura territoriale che investe praticamente tutti i quartieri e le frazioni. Quindi: partiamo da questi e allarghiamone le funzioni, pensandoli come spazi per organizzare in forma strutturale e continuativa iniziative consultive o propositive su questioni rilevanti. Non possiamo infatti lasciare tutto a meccanismi spontanei che si attivano di volta in volta ma occorre stabilire una prassi istituzionale certa e cogente”.

Dopo l’intervento di apertura proprio di Francesco Romizi, l’incontro proseguirà con i contribuiti di Franco Dringoli e dell’assessore alla partecipazione del Comune di Reggio Emilia Lanfranco De Franco, rispettivamente sui centri sociali come perno della cittadinanza attiva e sulle esperienze e potenzialità di queste nuove forme di partecipazione.