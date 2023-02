Nuovi pannelli luminosi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali più critici

“La sicurezza nelle strade è senza dubbio una delle maggiori priorità, e l’installazione dei nuovi cartelli luminosi che segnalano gli attraversamenti pedonali risponde a questa esigenza. Dopo l’intervento in via Romana, ne abbiamo realizzato uno analogo a San Leo e presto anche viale Santa Margherita sarà dotato di questo tipo di segnaletica. Naturalmente resta la necessità di una guida corretta, del rispetto delle regole stradali e dei limiti di velocità per una viabilità in totale sicurezza”.

L’assessore Alessandro Casi annuncia l’installazione dei nuovi pannelli luminosi nei pressi degli attraversamenti pedonali tra i più critici della viabilità urbana, ovvero le arterie di ingresso alla città ad alto scorrimento. I lavori rientrano nella programmazione più ampia di una serie di interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale che sta interessando alcune parti della città, tra cui la località di Pratantico nei pressi della scuola.