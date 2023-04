Oggi si festeggia la Giornata Internazionale della Danza

Oggi 29 aprile si festeggia la Giornata Internazionale della Danza promossa dall’International Dance Council dell’UNESCO, una giornata di festa che accomuna tutti i paesi del mondo.

“Ai giovani posso dire che se amano la danza devono assolutamente provarci perché non esiste una carriera migliore” il messaggio di Tiler Peck, prima ballerina del New York City Ballet.

“Credo che danzare sia l’emozione più incredibile che si possa provare. È l’emozione più bella del mondo” ha continuato la ballerina conosciuta in tutto il mondo per il suo stile unico e per la velocità di movimento strabiliante.

“Quando danzano, le persone a volte trascendono nel regno del soprannaturale; musica e movimento combinati fondono corpo e mente, elevandoli a uno stato di grazia. Questa esperienza estatica libera si estende più a fondo nella dimensione interiore di ognuno, unendo la persona con l’Universo”.

Con queste parole Alkis Raftis, Presidente del Consiglio Internazionale della Danza CID UNESCO Parigi, ha voluto spiegare l’essenza della danza, arte performativa e poetica al tempo spesso, tra le forme di espressione più immediate ed empatiche del linguaggio umano.

La data commemora la nascita di Jean-Georges Noverre (1727-1810), che fu il più grande coreografo della sua epoca, il creatore del balletto moderno.

Istituita nel 1982 dal Comitato Internazionale della Danza (C.I.D.), organizzatore ufficiale per tutte le forme di danza in ogni paese del mondo.

La Giornata Internazionale della Danza mira ad attirare l’attenzione sull’arte della danza.

È celebrata da milioni di ballerini in tutto il mondo.