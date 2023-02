Oggi si svolge il 50° carnevale di Pieve San Giovanni

Tutto pronto perla 50° edizione del carnevale campagnolo di Pieve San Giovanni.

Ti aspettiamo a partire dalle ore 14.30, nella splendida cornice di Pieve San Giovanni, con la sua terrazza su Arezzo, per vivere il più emozionante e divertente carnevale che con la sua tradizione campagnola è unico e coinvolgente.

Pasta e vino gratis per tutti e per i bimbi anche la dolcezza della cioccolata calda; ciaccie, fiocchi e pan con il rocchio e tanto altro vi attendono in allegria con musica dal vivo, lotterie, giochi per bambini e la sfilata delle maschere dei figli di bocco.

Una lunga tradizione che va avanti da 50 anni, una storia che va avanti con la semplicità che un intero paese, sotto la regia del mitico Don Adriano, sa trasformare in un appuntamento unico che fa assaporare i veri valori della vita e quelle bontà che solo la tradizione campagnola è capace di offrire.

Un carnevale che poggia le sue basi su semplici e immutabili elementi, il sorriso, la voglia di allegria e tanti giochi e premi a cui partecipare.

Pieve San Giovanni si trova a pochi km da Ponte Buriano.