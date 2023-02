Il lattaiolo…il dolce di una volta

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

La ricetta di oggi fa parte da sempre della mia tradizione di famiglia: è la ricetta tramandata dalla nonna del casentino e di conseguenza della mia mamma. Si tratta di un dolce di una volta, quel dolce che trovavo sempre a casa perché la nonna aveva le galline quindi avevamo sempre a disposizione uova freschissime, e con la famiglia numerosa che avevamo era un dolce talmente buono quanto veloce da preparare, e che piaceva da matti a tutti!

Oggi sono orgogliosa di condividere la ricetta con voi, e sono sicura vi piacerà!!

INGREDIENTI:

1 L latte fresco intero

200 ml panna fresca

6 cucchiai colmi di zucchero semolato

6 uova fresche

La scorza di 1/2 limone

I semi di 1/2 bacca di vaniglia

Per il caramello:

200 gr zucchero semolato

Vi serviranno inoltre:

-Una pirofila da forno a bordi molto alti per la cottura a bagnomaria.

-Una teglia grande a bordi alti dove inserire la pirofila per la cottura a bagnomaria

PREPARAZIONE:

In una casseruola amalgamare con una frusta latte,panna, zucchero. Aggiungere gli aromi e porre sul fuoco a bollire.

Preparare il caramello: in una casseruola a fondo antiaderente mettere 200 gr di zucchero e 10 gr di acqua(mi raccomando solo 10 gr, meglio qualcosa meno nel caso) e porre su fuoco vivace.



Mentre il calore scioglie lo zucchero mescolare di continuo con un mestolo per agevolare lo scioglimento di eventuali grumi. Quando tutto lo zucchero si sarà sciolto e il caramello assumerà un colore biondo limpido non troppo scuro, togliere dal fuoco e versare immediatamente sulla base della pirofila. Smuovere la pirofila per fare colare uniformemente il caramello si tutta la superficie. Lasciare da parte.

Rompere le uova in un recipiente alto e bello capiente, preferibilmente con un manico, perché così va sarà più facile il passo successivo..altrimenti munitevi di ramaiolo.

Allo scoccare del bollore del composto di latte e panna rimuovere la scorza di limone e togliere dal fuoco.

Sbattere bene le uova con una frusta e subito iniziare a versare a filo -mi raccomando sempre continuando a sbattere, il latte caldo sulle uova.

Amalgamare bene il tutto quindi versare dentro una pirofila da forno a bordi molto alti.

Adagiare la pirofila dentro una teglia molto più grande sempre a bordi alti e riempire di acqua fino a circa 3/4 dell’altezza della pirofila con dentro il latte.

Porre in forno ben caldo a 180°C per circa 1 ora/ 1 ora e 15 minuti, in base al vostro forno.

Fare sempre la prova stecchino.

Sfornare e lasciar raffreddare bene prima di servire a cucchiaiate -proprio come si faceva una volta- in ciotoline bianche o di vetro trasparenti.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci