OK Respira di Elodie, tra gli album piu’ attesi del 2023

A febbraio molti dei big in gara al Festival di Sanremo approfitteranno per lanciare i rispettivi nuovi progetti discografici.

Tra i piu’ attesi c’è sicuramente il nuovo disco di Elodie, che all’Ariston si presenterà con il brano Due, a distanza di tre anni dal successo di Andromeda.

OK Respira uscirà il 10 febbraio, alla vigilia della finale del Festival, anticipato in questi mesi dalle superhit Vertigine, Bagno a mezzanotte e Tribale.

L’album conterrà canzoni scritte tra gli altri da Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Federica Abbate e Marz.

“Mi sono circondata di professionisti che ho avuto la fortuna di poter chiamare anche amici – ha ricordato Elodie – grazie a uno scambio e un confronto umano e artistico sincero, sto imparando ad esprimere me stessa attraverso la musica, una musica che racconti la mia visione attuale della vita e dei sentimenti”.

