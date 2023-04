Perché dovremmo fare volontariato? Mini-guida in 10 punti per indecisi

Se e quando ci sentiamo ancora incerti sulla scelta da intraprendere, diamo un’occhiata a questi 10 punti su cosa comporti “fare Volontariato” oggi. Si tratta di un decalogo valido in tutti gli ambiti della solidarietà e che nella Misericordia di Arezzo si esercita in particolare sul versante socio-sanitario-assistenziale.

Sviluppa competenze: È fatto d’esperienze condivise, dalle quali s’imparano molte conoscenze; ed è frequente che poi diventino competenze nuove spendibili nel resto della vita, in famiglia, al lavoro, negli studi ecc.

Fa dare – e prendere – l’esempio: Il volontariato “È” esempio! E l’esempio è contagioso. Con esso si può contribuire concretamente a migliorare il futuro altrui, specie nei giovani: perché chi riceve aiuto gratuito è più propenso a fare a sua volta qualcosa per gli altri.

Ci aiuta sul lavoro/1: Sorprende quanto sia utile il passaparola, specie se uno è alla ricerca della prima occupazione o di un lavoro migliore. Farsi conoscere per una persona disponibile, altruista, operosa, autentica e sempre pronta a darsi da fare sono tratti caratteriali che piacciono a chi assume.

Ci aiuta sul lavoro/2: Anche se si ha già lavoro, le abilità che si acquisiscono nell’esperienza solidale possono aiutare a migliorarci pure nel settore lavorativo, predisporci a fare carriera. Chi sceglie di fare volontariato dimostra già di possedere qualità da leader.

Fa risparmiare: Ti andrebbe di fare beneficienza ma non puoi o non vuoi spendere? Offrire il proprio operato gratuito all’associazione di volontariato preferita conta più dei soldi perché l’aiuta meglio d’una donazione in denaro (e non ti fa spendere null’altro che un po’ del tuo tempo).

Non richiede troppo tempo: Già, il tempo: non conta quanto se ne offre ma come lo si fa. Così, invece d’impegnarsi tutti i giorni, basta anche solo dare una mano per eventi speciali, fiere di beneficienza, ricorrenze ecc.

Aiuta a trovare nuovi amici: Di solito è più facile e interessante socializzare lavorando gratuitamente per un’associazione di volontariato. Anche perché spesso le persone che ne fanno parte sono più propense al rapporto con gli altri. Si tratta di un ambito che migliora tutte le capacità relazionali.

Riempie l’esistenza: s precare il tempo libero nei centri commerciali o davanti alla tv non arricchisce. Quando facciamo volontariato si partecipa ad attività interessanti, si scambiano idee, si fanno esperienze nuove, si va in giro e non ci si rinchiude in casa, né in sé stessi. Provare per credere: è più divertente!

Ci fa muovere: d i associazioni di volontariato ce ne sono di tante tipologie e molte consentono anche per servizio di spostarsi spesso in giro nel territorio, in certi casi perfino di fare vero e proprio “turismo sociale”, oltretutto a costi contenuti. Un modo dinamico per migliorare sé stessi e il mondo.