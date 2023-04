Rubò un cellulare nuovo di zecca in un negozio: identificato dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Castiglion Fiorentino, a seguito di attività di indagine specifica immediatamente scattata all’epoca dei fatti ed anche mediante l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nel negozio, presenti per vigilare sulla serenità degli avventori, sono riusciti ad individuare l’autore del furto di un telefono cellulare nuovo in esposizione, evento denunciato in caserma in data 20 luglio 2022 dal proprietario dell’esercizio commerciale.

I militari raccolta la denuncia, hanno avviato una duplice attività investigativa, da un lato tramite la ricostruzione puntale dell’accaduto hanno scoperto lo sconosciuto presunto autore del reato e dall’altro canto sfruttando la spregiudicatezza dell’uomo, che nel frattempo aveva utilizzato una scheda telefonica a lui intestata, sono riusciti ad avere le complete generalità dell’individuo.

In tal maniera, i filmati delle videocamere che lo riprendevano durante la consumazione del furto erano riscontrati inequivocabilmente e consentivano dunque di segnalare in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, un soggetto già noto alle FF.OO. e probabile nonché incurante autore del crimine di furto aggravato.

Il telefono cellulare veniva recuperato e sarà non appena possibile riconsegnato al legittimo proprietario.

Le persone sottoposte ad indagini si presumono innocenti.