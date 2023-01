Piero, dialogano Franco Cardini e Franco Franceschini

Nuovo evento di qualità ospitato nella Casa di Piero. L’appuntamento è per sabato 21 gennaio a partire dalle 17, nel ciclo delle attività scientifiche e culturali della Fondazione intitolata al grande artista rinascimentale. “Grande storia e piccola storia nell’età di Piero della Francesca”, questo il titolo dell’iniziativa. Protagonista d’eccezione sarà Franco Cardini, professore emerito dell’Istituto Italiano di Scienze Umane alla Scuola Normale di Pisa. Per lui si tratta di un ritorno a Sansepolcro e nella dimora del Maestro, dato che fu protagonista nel lontano 1992 di un’apprezzata relazione in occasione del convegno “Città e corte nell’Italia di Piero della Francesca”. “Si tratta di un ennesimo importante contributo” spiega la dottoressa Francesca Chieli, presidente della Fondazione “ma anche di una simbolica riproposizione agli studi su Piero effettuati dal noto storico”. Ci si appresta quindi, per l’occasione, a parlare delle vicende che hanno fatto da sfondo alla vita di Piero della Francesca e alla sua pittura. Ma con una novità accattivante, dato che questa volta saranno proposte in forma dialogica. Franco Cardini converserà infatti con il carismatico e avvincente oratore Franco Franceschi, professore ordinario di Storia Medievale all’Università degli Studi di Siena, che già si è occupato della storia di Sansepolcro ed ha pubblicato un interessante contributo nella rivista della Fondazione “1492”. “Grande storia e piccola storia nell’età di Piero della Francesca”, allude quindi al legame strettissimo tra le vicende storiche locali e i grandi eventi che hanno profondamente segnato il XV secolo ed hanno avuto un riverbero sulla pittura del sommo artista del Borgo.