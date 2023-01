Settore giovanile: i risultati del fine settimana

Under 19 – Juniores Nazionale

Registra un pari la formazione di Massimiliano Bernardini che sabato scorso nel derby casalingo contro la Sangiovannese passa in vantaggio grazie al rigore trasformato da Canneva, per atterramento in area di Verdini. I baby amaranto sfiorano il raddoppio in più occasioni ma ecco in pieno recupero la beffa. Al 95′ Cacioli sfruttando un cross dalla sinistra pareggia e costringe il Cavallino al pari. Gli amaranto restano al primo posto, tallonati dallo Scandicci attardato di un solo punto. Nel prossimo turno trasferta sul campo del Terranuova Traiana, sabato alle 14:30.

Under 17 – Allievi regionali Elite

Pirotecnico 3-2 per i ragazzi di Alessandro Violetti che allungano la serie utile superando il Mazzola Valdarbia. Le reti di Gulisano, Ferretti e Carta portano in dote tre punti che permettono di salire ancora la graduatoria. Prossima avversario, domenica 22 gennaio, il fanalino di coda Forcoli Valdera in trasferta alle 10:30.

Under 16 – Allievi regionali Elite

Passo falso dei baby amaranto che cadono 3-2 contro lo Zenith Prato con i gol del Cavallino ad opera di Sussi e Camerini. L’Arezzo resta così nella colonna di sinistra della graduatoria. Sabato prossimo derby in casa della Sangiovannese alle 16:00.

Under 15 – Giovanissimi regionali Elite

Tripletta di Sestini, doppietta di Cavalletta e un gol di Fiacchini permettono ai baby amaranto di passare per 6-3 in casa del Margine Coperta. Mercoledì, nel turno infrasettimanale, verrà osservato un turno di riposo mentre domenica sarà di nuovo in campo per la sfida casalinga contro la Sestese, a Palazzo del Pero alle 10:30.