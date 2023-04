Ponte pasquale, i turisti ai microfoni del Tg1: “Arezzo è la città più bella”

di Andrea Giustini

Questa mattina, durante l’edizione del TG1 delle 7:00, è andato in onda un servizio dedicato al turismo nelle città d’arte durante questo ponte pasquale. Grande spazio è stato dato alla città di Arezzo, che, a quanto pare è fra le mete preferite in assoluto dai visitatori. Per i turisti stranieri infatti il ponte di Pasqua è già iniziato.

«E’ la città migliore dove sono stata – ha risposto una turista ai microfoni di Rai1. “Ne sono sicura. Ho visto Roma, Firenze, le Cinque Terre, Pisa e Lucca. Ma Arezzo è la più bella». E’ il fascino di Piazza Grande, l’atmosfera unica che si respira nelle prima giornate di primavera, ma anche e soprattutto due pregi. Arezzo è piccola ma allo stesso tempo grande, priva della bolgia turistica di città come Firenze, ma al contempo vivace.

I turisti vengono da molti paesi: Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia. Alcuni, oltre che per la storia e l’arte presenti ad Arezzo, hanno scelto di visitare la città per il film “La Vita è Bella” di Roberto Benigni.

Il sindaco Alessandro Ghinelli, soddisfatto, ha affidato alle pagine social un pensiero a riguardo. «Sul Tg1 un bel servizio dedicato alla nostra splendida città presa d’assalto da turisti provenienti da tutto il mondo in questo ponte per le vacanze di Pasqua. L’ennesima conferma del grande lavoro portato avanti in questi anni per promuovere e valorizzare Arezzo nel migliore dei modi!»

LINK AL VIDEO SUL SITO RAINEWS (il servizio inizia a 22 minuti e 30)