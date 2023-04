“Amici Miei Atto Secondo è stata una festa”: il ringraziamento del Golden Hills Chapter

di Andrea Giustini

Quello dell’1 e del 2 aprile è stato davvero un fine settimana da “Tutti per la libertà e libertà per tutti“, come recita lo storico motto della casa motociclistica statunitense Harley-Davidson. L’attesissimo “Amici Miei – Atto Secondo“, il raduno nazionale di fedeli allo stile Harley organizzato dall’Associazione Golden Hills Chapter Italy, l’unica sul territorio aretino, va ricordato, ufficialmente riconosciuta da Harley-Davidson e Harley Owner Group (HOG), ha portato nelle strade, sulle colline di Arezzo e non per ultimo nei cuori di chi ha assistito allo spettacolare evento, il rombo appassionato di oltre 300 harleyisti, affiliati a 16 Chapter diversi provenienti da tutta Italia.

«Golden Hills Chapter – ha dichiarato Marco Sisani Director del Chapter – sente il bisogno e la necessità di fare un grandissimo ringraziamento. “Amici Miei – Atto Secondo” è stato una festa: dal primo momento all’ultimo. E questo solo grazie ai membri dei fantastici Chapter Harley-Davidson che hanno accolto il nostro invito ed hanno partecipato con entusiasmo, ardore, e spirito di libertà impareggiabile. Loro hanno portato la festa ed è stata la loro presenza la “vera” festa lo scorso weekend».

«Ma i nostri compagni di passione – continua Marco Sisani – sono solo i primi che Golden Hills Chapter deve ringraziare. La lista è lunghissima, tanto quanto il corteo di centauri che nelle due giornate dell’evento ha raggiunto Monte San Savino, Ruscello e Castiglion Fibocchi. Ringraziamo in primis il Comune di Arezzo e la Fondazione Arezzo Intour, per i voucher che gentilmente ci hanno assegnato, e poi tutte le forze dell’ordine locali: un grazie di cuore alla Prefettura, alla Questura e alla Polizia Municipale di Arezzo. In particolare al comandante Aldo Poponcini che ha organizzato alla perfezione il nostro passaggio nelle vie del centro di Arezzo. Gli agenti della Polizia Municipale ci hanno scortati durante tutto il corteo fino al nostro arrivo a Ruscello per quella che è stata davvero un’indimenticabile parata motociclistica».

«Un ringraziamento sentito va poi all’Associazione “Comitato Civiltà Contadina di Ruscello”, che non solo ci ha riservato un’accoglienza da spettacolo, servendoci specialità uniche e fatte a mano ma ha reso anche la serata piena di sorprese. E un altro ringraziamento, davvero speciale, va a Giuliano e a Stefania, e a tutto lo staff dei loro eccellenti ristoranti “Vini di Toscana” (Monte San Savino) e “Le Quattro Pietre” (Castiglion Fibocchi): che sono sempre una garanzia e accolgono “la banda” di “Amici Miei” sempre con grande entusiasmo».

Lista Chapter ospiti di “Amici Miei – Atto Secondo“:

Bergamo Chapter

Chianti Chapter

Monferrato Chapter

Monza Chapter

Naples Gulf Chapter

Palermo Chapter

Perugia Chapter

Power Up – Salerno

Riccione Chapter

Roma Chapter

Route 76

Savona Chapter

Tirreno Chapter

Treviso Chapter

Verona Chapter

Versilia Chapter