Pranzo di beneficienza e lotteria a premi a Porta del Foro: le informazioni

Domenica 29 Gennaio alle ore 13.00 nei locali della sede del Quartiere, in Vicolo della Palestra, si svolgerà un pranzo di beneficienza con lotteria a premi. Il pranzo prevede un ricco menù pensato per adulti e bambini e a seguire, estrazione dei biglietti della lotteria con bellissimi premi, il cui ricavato sarà devoluto al reparto di Neonatologia dell’Ospedale San Donato di Arezzo, come è stato fatto per il “Gioco della Chimera”.