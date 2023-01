Orizzonti e progetti di Graziella Braccialini presentati a VicenzaOro

I nuovi orizzonti di Graziella Braccialini presentati a VicenzaOro. La fiera di inizio anno, punto di riferimento internazionale per il mondo del gioiello, ha permesso all’azienda toscana di fare affidamento su un’importante vetrina dove esporre le più recenti collezioni e dove confrontarsi con operatori di diversi continenti sui prossimi progetti imprenditoriali volti ad abbinare moda e oro.

In quest’ottica, VicenzaOro è stata caratterizzata da una positiva affluenza di buyers da tutti i mercati che hanno testimoniato il fermento del settore e che hanno visitato anche lo stand di Graziella Braccialini, favorendo così tante occasioni di incontro con operatori da aree tradizionali (quali Medio Oriente e Nord Africa) e da nuovi mercati verso cui espandere la rete distributiva quali Stati Uniti o Cina.

La fiera ha rappresentato il primo vero momento dove raccontare la definitiva unione avvenuta a inizio 2023 in una sola realtà tra l’azienda di oreficeria Graziella di Arezzo e l’azienda di pelletteria Braccialini di Firenze. Questo progetto è stato espresso in maniera diretta dallo stand dove è stato ricreato il modello di un negozio di Graziella Braccialini con il nuovo concept, con il rinnovato logo e con un’esposizione che ha unito le collezioni di gioielli in oro, di borse e di bijoux che esprimono la creatività, l’artigianalità e il gusto tipicamente toscani.

Una particolare attenzione è stata orientata alla presentazione del progetto di espansione commerciale tramite lo sviluppo di una rete di franchising capillare nel mondo e di aperture dirette nelle principali vie dello shopping di lusso in Italia e all’estero.

Il 2023 di Graziella Braccialini proseguirà ora con la partecipazione alle altre fiere di riferimento nell’ambito di moda e oro tra cui il Jewellery, Gem & Technology Dubai in calendario da domenica 12 a martedì 14 febbraio al Dubai World Trade Centre, il Mipel da domenica 19 a mercoledì 22 febbraio a Fiera Milano-Rho e l’Istanbul Jewerly Show da giovedì 16 a domenica 19 marzo, oltre all’appuntamento di OroArezzo da sabato 13 a martedì 16 maggio.

«VicenzaOro – spiega Giacomo Gori, amministratore delegato di Graziella Braccialini, – ha confermato il grande movimento che sta caratterizzando il settore del gioiello. Per noi è stata una fiera importante perché, per la prima volta, Graziella Braccialini si è presentata come un’unica realtà: abbiamo veicolato l’idea di quanto costruito fino a ora e abbiamo illustrato il progetto produttivo e imprenditoriale volto a un passaggio sempre più marcato dal gioiello alla moda».