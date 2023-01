Prende fuoco l’ex magazzino Konz, nessuna persona è rimasta coinvolta

I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, sono intervenuti alle ore 16:40 nel comune di Arezzo in via Sette Ponti, presso l’edificio ex magazzino Konz, per un ‘incendio all’interno della struttura.

I Vigili del fuoco hanno provveduto all’estinzione l’incendio e concluso l’intervento alle ore 19:15.

Non risultano persone coinvolte.