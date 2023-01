I Vigili del Fuoco soccorrono un cane in zona impervia nel comune di Capolona

I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti alle ore 14:15 nel comune di Capolona in località Buta (San Martino sull’Arno) in zona impervia con l’impiego dell’elicottero Drago del reparto volo di Arezzo, per il recupero di un cane in zona impervia che non riusciva a risalire. I Vigili del fuoco hanno raggiunto l’animale e una volta imbragato è stato recuperato e consegnato al proprietario.