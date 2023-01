“Quando ha saputo che il vaccino non impediva il contagio?”: a Davos il CEO di Pfizer continua a non rispondere

Scrive la giornalista Maddalena Loy: “quando ha saputo che il vaccino non impediva il contagio? È preoccupato per le miocarditi? Domande semplici alle quali Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, fermato a Davos da alcuni giornalisti, decide di non rispondere, alimentando qualsiasi teoria complottista“.

La giornalista non politically correct – come ama definirsi Maddalena Loy – fa riferimento alla partecipazione del CEO di Pfizer all’incontro di Davos del World Economic Forum in occasione del quale alcuni giornalisti hanno provato a porre la domanda “perchè non ha informato i cittadini che il vaccino Covid-19 di Pfizer non fermava la trasmissione del virus?“.

Del resto Albert Bourla non ha voluto fornire risposta neppure dopo l’invito della Commissione Europea.

Sarebbe altresì opportuno chiarisse quanto meno perché sia stato invitato al World Economic Forum e a che titolo abbia deciso di partecipare.