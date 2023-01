La Premier neozelandese Jacinta Ardern annuncia le sue dimissioni in lacrime

Jacinda Kate Laurell Ardern è una politica neozelandese, 40ª ed attuale Primo ministro della Nuova Zelanda e capo del Partito Laburista della Nuova Zelanda dal 26 ottobre 2017.

E’ diventata la più giovane donna capo di governo del mondo quando è stata eletta primo ministro nel 2017 all’età di 37 anni.

Ha guidato la Nuova Zelanda attraverso la pandemia di Covid-19 e gravi disastri tra cui l’attacco terroristico a due moschee a Christchurch e l’eruzione vulcanica di White Island.

“Io sono umana, i politici sono umani. Diamo tutto ciò che possiamo per tutto il tempo che possiamo. E poi arriva il momento. E per me, è il momento“, ha annunciato a sorpresa la Premier Ardern confermando alla stampa le sue dimissioni e puntualizzando di non avere “più energie per continuare a governare dopo cinque anni e mezzo di mandato e a nove mesi dalle elezioni legislative“.

La premier ha ribadito che le dimissioni saranno effettive dal 7 febbraio p.v.

Fonte:

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/19/jacinda-ardern-resigns-as-prime-minister-of-new-zealand