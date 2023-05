Questa mattina si è svolta, “un giorno per noi” manifestazione organizzata dall’Automobile Club di Arezzo

Questa mattina presso il parcheggio dello stadio di Arezzo si è svolta l’iniziativa “Un giorno per noi” organizzata dall’automobile club di Arezzo.

Decine di ragazzi portatori di disabilità, sono stati ospiti dei bolidi da rally, al fianco dei piloti, tra strette curve e accelerazioni mozzafiato.

L’iniziativa di ACI Arezzo ‘Un giorno per noi’ è stata organizzata assieme alla commissione sportiva di Aci Arezzo

Un giorno per noi è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione con vari istituti per portatori di disabilità di Arezzo e grazie al patrocinio dell’amministrazione Comunale di Arezzo.

L’intento è quello di cercare di far provare un’emozione ai ‘co-piloti per un giorno’ e portare un messaggio positivo ed inclusivo: il mondo dei motori è un mondo sensibile e anche oggi ha inteso dimostrarlo concretamente, dice Bernardo Mennini presidente ACI Arezzo.

I ragazzi a bordo hanno così avuto la possibilità di prendere parte ad un vero e proprio corso accelerato di guida su di un circuito fatto di di slalom tra i birilli ed accelerazioni improvvise. Al termine, tutti i i ragazzi hanno ricevuto un attestato di partecipazione ufficiale.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni dell’ACI di Arezzo ed ha rappresentato un’occasione unica per questii ragazzi di vivere l’emozione di una giornata di rally.