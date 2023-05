Camucia, si ribalta con l’auto: 79enne trasportato all’ospedale de La Fratta

Nel pomeriggio di oggi, domenica 14 maggio, si è verificato un incidente stradale a Camucia, in Via 25 aprile. Un’auto è uscita di strada finendo per ribaltarsi. E’ rimasto ferito l’uomo che era alla guida, un 79enne. Alle 17:33 circa sono stati attivati i mezzi di soccorso della Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenuti ambulanza di Castiglion Fiorentino, Pegaso 1, Carabinieri di Cortona e Vigili del Fuoco. Una volta stabilizzato l’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale de La Fratta in codice 2.