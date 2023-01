Questa sera al Duomo di Sansepolcro l’appuntamento con “Xmas Pipers & Reeds”

“Un concerto per tutta la famiglia” – questa potrebbe essere la tag line del concerto che rappresenterà la tappa biturgense dell’iniziativa “Natale tra Umbria e Toscana”. Nella sera della vigilia dell’Epifania sarà offerta ancora un’occasione per vivere in musica le grandi emozioni del periodo natalizio che sta rapidamente volgendo a conclusione.

Giovedì 5 gennaio alle ore 21.00 presso il Duomo di Sansepolcro debutterà in “Xmas Pipes & Reeds” un’inedita formazione, “Lorenzo & Friends”, composta da noti e apprezzati musicisti provenienti da diverse zone dell’Alta Valle del Tevere: una testimonianza, questa, che va nella direzione dello spirito di collaborazione sul territorio che la manifestazione stessa promuove.

Ma andiamo per ordine. Il titolo del concerto è un’espressione anglofona che si riferisce alle musiche natalizie (“Xmas”, appunto) che saranno eseguite da strumenti a fiato – flauto (“Pipes”) – e ad ancia – clarinetto e oboe (“Reeds”) – insieme all’organo a canne (in realtà anch’esso dotato di flauti e ance); a questi, si aggiungerà inoltre una variegata sezione di percussioni, conferendo ritmo e ulteriore colore.

Marco Tizzi al flauto traverso, Mirko Taschini all’oboe, Mario Comanducci al clarinetto e Mirko Alessio Umani alle percussioni: un gruppo di amici (come il nome della formazione suggerisce) che insieme a Lorenzo Tosi, organista titolare della Concattedrale di Sansepolcro, darà voce ai vari strumenti. L’idea di unirsi in questo progetto nasce dal piacere di suonare insieme, riscoperto grazie a una recente collaborazione che ha visto i cinque prendere parte, lo scorso novembre, al concerto celebrativo dell’anniversario della fondazione del Coro “Città di Piero Domenico Stella” di Sansepolcro.

Un programma fresco e ricco vedrà alternarsi brani dal sapore natalizio, d’ispirazione non soltanto sacra, insieme a composizioni proprie del repertorio degli strumenti in scena, e, ancora, contaminazioni dal mondo del cinema e della musica classica riletta in chiave pop-rock.

Due i nuclei principali della serata, pensati per avvolgere appieno il pubblico nell’atmosfera del Natale: prima, un’attenta selezione delle più celebri musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij da “Lo schiaccianoci”(il balletto natalizio per antonomasia) evocherà il tipico clima festoso che connota quelle danze; un medley di alcune delle meravigliose colonne sonore dei classici Disney ci farà, poi, tornare tutti bambini, con quel tocco di magia che, durante le feste, abbiamo assaporato in famiglia, magari proprio davanti a uno di questi indimenticabili lungometraggi animati.

Condurrà la serata Michele Foni, sempre sensibile alle iniziative culturali che hanno luogo sul territorio.

Il concerto, patrocinato dal Comune di Sansepolcro, si inserisce nel ricco calendario della settima edizione di “Natale tra Umbria e Toscana”, organizzata dal Museo Diocesano di Città di Castello, ideata e coordinata dalla dottoressa Catia Cecchetti.