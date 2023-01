Un mese di corsi gratuiti di nuoto e fitness in acqua con la Chimera Nuoto 

Un mese di corsi gratuiti con la Chimera Nuoto. Il 2023 della società aretina sarà aperto da una serie di attività promozionali di nuoto e di fitness in acqua che, ospitate dalle vasche del Palazzetto del Nuoto di Arezzo, prenderanno il via da lunedì 9 gennaio e proseguiranno fino a venerdì 3 febbraio. L’organizzazione di corsi gratuiti di tale durata rappresenta una novità nella programmazione della Chimera Nuoto che ha messo in campo un significativo impegno orientato all’insegnamento delle discipline acquatiche e all’acquisizione della sicurezza nelle acque, prevedendo un programma didattico strutturato su un ciclo di otto allenamenti.

Le lezioni di nuoto, in programma ogni lunedì e giovedì, sono previste a partire dai bambini tra quattro e sei anni che vivranno esperienze in vasca piccola o in vasca media con un approccio ludico tra giochi e circuiti sempre più complessi per imparare a nuotare e per familiarizzare con l’ambiente acquatico. Due ulteriori corsi saranno rivolti ai ragazzi dai sette ai diciassette anni e agli adulti dai diciotto ai cento anni che saranno divisi in gruppi omogenei a seconda dei livelli o delle fasce d’età per svolgere allenamenti in vasca grande impostati con la didattica della “pedagogia dell’azione” dove l’apprendimento è incentrato sulla pratica e sui compiti da svolgere, in un percorso progressivo tra la costruzione di corpo galleggiante, corpo proiettile, propulsori, respirazione, capacità energetiche e potenza.

Un parallelo percorso verrà previsto con il fitness in acqua con allenamenti ogni mercoledì alle 19.45 di Acqua Circuit e ogni venerdì alle 19.45 di Acqualta che, sfruttando vasche di diverse altezze, proporranno una divertente attività di gruppo per uomini e per donne in cui allenare ogni parte del corpo, ritrovare la forma e riattivarsi dopo i pasti natalizi. Le lezioni avranno una durata di quarantacinque minuti e, al tempo di musica, varieranno per l’intensità, la tipologia degli esercizi e gli attrezzi utilizzati.

L’Acqua Circuit si svilupperà attraverso un circuito tra più postazioni che alterneranno ginnastica a corpo libero e utilizzo di grandi attrezzi come idrobike, tapis roulant e tappeti elastici, mentre l’Acqualta sarà caratterizzato da esercizi in galleggiamento con l’aiuto delle cinture e di altri piccoli attrezzi. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina facebook “Palazzetto del Nuoto – Centrosportchimera”, mentre le iscrizioni sono già aperte scrivendo a [email protected]