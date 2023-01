Rassina – Cubino 1-0

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE E

RASSINA – FC CUBINO 1 – 0

Reti D’Onofrio 68’ (rig)

Note: espulso Marzoli 75’ per condotta scorretta nei confronti di un avversario.

RASSINA – De Marco, Agostini, Pajo, Caddeo, Razzoli, Colombi, Vidal Natali (56’ Torricelli), Guizzunti, D’Onofrio, Chini (83’ Menchini), Detti (91’Andreini)

A disposizione: Goretti, Bartaletti

All. Andrea Sussi.

CUBINO – Cosentino, Khodin, Filice, Fiorindi (3’Leggiero), Salvarezza, Ulivi (87’ Bussotti), Stracciali, Tacchi (63’Gelli), Geri, Marzoli, Schenone

A disposizione:Paladini, Martini, Romagnoli, Cantini, Materassi

All. Jacopo Bonciani.

Arbitro Lorenzo Mazzi sez. Prato

RASSINA – Dopo un intero girone, il Rassina, alla prima di ritorno trova il primo successo in campionato a spese del Cubino. La rete della vittoria arriva al 68’ su un calcio di rigore trasformato da D’Onofrio. Un successo fortemente voluto e meritato da parte dei biancoverdi che però non riescono ad avere molti giovamenti in classifica visto il contemporaneo successo dell’Ambra in campo esterno, Un successo che è di buon auspicio per il proseguimento della stagione poiché la squadra è sembrata determinata sin dalle prime battute di gioco al cospetto di un Cubino che non è stato a guardare ma che ha sofferto soprattutto sulla pressione casentinese che, in questa circostanza, ha fatto la differenza. Un Cubino comunque mai domo anche in occasione dell’inferiorità numerica maturata al 75’ per l’espulsione di Marzoli e che nel finale si è reso pericoloso grazie ad una incursione di Schenone che piazza un bel pallone a centro area dove però Marzoli non riesce a finalizzare spedendo la sfera fuori senza inquadrare la porta. Un successo nella sostanza meritata per i ragazzi di mister Sussi che finalmente trova la prima vittoria in un torneo dove i biancoverdi devono necessariamente tentare un recupero che ora sembra meno impossibile di quanto fosse prima dell’inizio della partita. Ma veniamo alla cronaca. Al 2’ il Cubino si rende subito pericxoloso. D’Onofrio perde palla e Stracciali va via sulla fascia sinistra e crossa per Geri che tira e trova la pronta risposta di De Marco che manda la sfera in angolo. Al 9’ è il Rassina a sfiorare la rete. Guizzunti verticalizza per D’Onofrio che da centro area effettua una mezza rovesciata mandando il pallone a sbattere sulla traversa. Il Rassina insiste ed all’11’ Detti va sulla sinistra e crossa conquistando un angolo non sfruttato a dovere con la difesa che libera senza difficoltà. Al 16’ è Agostini che ruba palla sulla trequarti e serve Vidal che viene stoppato al momento del tiro. E’ un Rassina volitivo che spinge alla ricerca del goal con grande intensità. Al 17’ Chini dalla trequarti tira con grande lucidità ma trova la risposta di Cosentino che respinge. Al 20’ angolo di Tacchi con pallone che arriva a Geri che lo sfiora appena non riuscendo a essere incisivo per l’intervento di De Marco. I casentinesi si rifanno vivi al 24’ con una òpunizione dalla trequarti di Guizzunti che manda il pallone di poco sopra la traversa. Grande occasione per i padroni di casa al 34’ con D’Onofrio che approfitta di un errore degli ospiti e si invola verso l’area gialloblu ma non riesce a concludere perché inciampa sul pallone al momento del tiro. Occasione per il Cubino al 36’ con Geri che si invola verso l’area casentinese ed effettua un tiro che manda il pallone di poco sopra la traversa. Ancora Cubino insidioso al 42’ grazie ad una punizione dal limite che batte Marzoli mandando però il pallone sulla barriera e conquistando un angolo che non produce alcun effetto grazie all’attenta risposta del reparto arretrato casentinese che intercetta il pallone e allontana il pericolo. Al 55’ azione dubbia a favore del rassina con Chini che da sinistra crossa verso Vidal che entra in area e tira trovando la mano di Filice che intercetta il pallone ma l’arbitro lascia proseguire. Al 60’occasione per i fiorentini con con Schelone che dal fondo scocca un tiro preda dell’attento De Marco. Rassina ancora pericoloso al 62’ grazie ad un tiro di Caddeo da posizione centrale respinto dalla difesa. Al 68’ il Rassina passa in vantaggio. D’Onofrio viene messo a terra in area e l’arbitro decreta il rigore. Sulò dischetto si porta lo stesso D’Onofrio che con un gran tiro manda la sfera alla sinistra del portiere. Gli animi si inaspriscono ed al 75’ Marzoli si fa espellere per un fallo nei confronti di un avversario. Il Rassina non gestisce bene e si fa prendere da un po’ di affanno tanto cxhe all’89’Schenone effettua un cross al centro dove Marzoli manda sul fondo. Poi arriva il fischio finale che sancisce la vittoria del Rassina che finalmente può gioire per un successo comunque meritato.