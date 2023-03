Rinviato l’incontro nella Sala dei Grandi con Pasquale Tridico

L’incontro con Pasquale Tridico, presidente nazionale dell’Inps, è rinviato a venerdì 5 maggio. “Le prospettive del sistema previdenziale italiano nell’epoca della crisi demografica e sociale del Paese” era il tema dell’appuntamento fissato dalle Acli di Arezzo per le 17.30 di venerdì 10 marzo in Sala dei Grandi della Provincia, ma l’evento è stato posticipato a successiva data per l’improvvisa indisponibilità del relatore a causa di una convocazione da parte del ministero.

Il professor Tridico ha immediatamente fornito una nuova data per recuperare l’incontro che è già stato fissato per il 5 maggio quando verrà rinnovato il coinvolgimento di Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo, Cisl e Mcl per andare ad approfondire i temi di previdenza e di pensioni in collegamento anche al calo demografico e al conseguente generale invecchiamento della popolazione, con particolare riferimento alle dinamiche del territorio aretino.