S.S. Arezzo, accordo per la prosecuzione del rapporto con Paolo Indiani e Nello Cutolo

In data odierna è stato raggiunto l’accordo per la prosecuzione del rapporto con Paolo Indiani. L’accordo che verrà sottoscritto avrà durata biennale, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2025 in qualità di tecnico della prima squadra. «Allo stesso tempo – ha dichiarato Paolo Giovannini – verrà sottoscritto un nuovo accordo per due stagioni con il neo direttore sportivo Nello Cutolo che mi sosterrà nell’impegno da me assunto occupandosi anche della supervisione del settore giovanile».

«In virtù dell’incarico che mi è stato conferito dal presidente Manzo nei giorni scorsi – ha continuato Giovannini – auspico che la conferma di mister Indiani possa possa mantenere inalterato l’intero staff tecnico, che ha consentito di raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio stagione, con i quali nei prossimi giorni avrò dei colloqui. Tengo a precisare che alcuni giorni fa ho avuto modo di incontrare i collaboratori della prima squadra, ringraziandoli per l’umiltà e la professionalità con le quali sono stati di supporto alla squadra, rinnovando la fiducia sia magazzinieri, medici, fisioterapisti e responsabili della logistica».