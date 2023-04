Sansepolcro vara il “Consiglio Comunale dei giovani”

Un’assise cittadina colorata di verde. Sansepolcro avrà presto il suo “Consiglio comunale dei giovani”, come deliberato nella seduta di giovedì sera del parlamentino del Borgo. “Abbiamo preparato questo atto” commenta l’assessore Valeria Noferi che ha presentato in sala consiliare il progetto “fermamente convinti della sua utilità. Con l’obiettivo di riavvicinare i giovani alla politica e alla vita amministrativa della città che è anche loro. Coinvolgendoli in un ruolo attivo, di proposta e di presentazione delle istanze proprie della loro generazione. Abbiamo preso spunto da analoghe iniziative portate a compimento in altri centri, segnatamente quello di Neuchatel, città svizzera gemellata con Sansepolcro.

Una volta che anche da noi sarà insediato il Consiglio comunale dei giovani, si tratterà di un valore aggiunto per implementare i rapporti con la realtà elvetica e con altre similari anche dal punto di vista dell’osservatorio giovanile. Sarà uno strumento importante per favorire la costituzione di una rete per lo scambio di competenze e di esperienze, per lo sviluppo di sinergie che perseguono obiettivi comuni in ambito politico, culturale, associativo, scolastico, ricreativo e della formazione. Ringrazio tutti i gruppi consiliari che hanno aderito con entusiasmo alla proposta”.

L’atto è stato infatti approvato dall’intero consiglio comunale. Il regolamento che determina composizione, funzioni e organizzazione del futuro Consiglio comunale dei giovani, apportate lievi modifiche rispetto al testo originario, sarà adesso inoltrato agli istituti scolastici delle secondarie di primo e secondo grado del territorio, per favorirne la conoscenza e il coinvolgimento.