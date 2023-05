Sansepolcro Calcio premiato a Palazzo delle Laudi

Mattinata di festa a Palazzo delle Laudi per la cerimonia di premiazione del Sansepolcro Calcio da parte dell’amministrazione comunale. I freschi vincitori del Campionato di Eccellenza, con annessa promozione in serie D, sono stati ricevuti dal sindaco Fabrizio Innocenti, accompagnato per l’occasione dall’assessore Mario Menichella e dal consigliere Giuseppe Pincardini. Presente al completo il sodalizio bianconero, con l’intera dirigenza guidata dal presidente Giorgio Lacrimini, lo staff tecnico, la rosa dei giocatori, tutti fasciati dalla tuta d’ordinanza. “E’ un grande piacere per me e per tutti noi” ha esordito il sindaco Innocenti “essere qua con voi stamani. Per celebrare un successo sofferto ma per questo doppiamente gratificante. Avete riportato il Sansepolcro a casa sua, in quella serie D che ci appartiene per storia e tradizione. Per questo, interpretando anche il pensiero di un’intera comunità, vi ringrazio. Se poi a breve, dopo quelle nel basket e nel calcio, arriverà anche la promozione nella pallavolo saremo di fronte ad un fantastico triplete che inorgoglisce tutta la città”. Spazio poi ad un cordiale scambio di battute nel dibattito coordinato dal giornalista Francesco Del Teglia, dove lo stesso sindaco si è confrontato con alcuni rappresentanti del club, dal presidente Giorgio Lacrimini al direttore generale Giovanni Guerri, dal tecnico Antonio Armillei ad alcuni dei protagonisti sul campo, come Lorenzo Burzigotti e Michele Mariotti. Al termine, la consegna di una targa donata dall’amministrazione comunale al Sansepolcro Calcio per celebrare l’impresa, le classiche foto di rito e un brindisi augurale per ulteriori trionfi sportivi.