Sansepolcro calcio promosso in serie D. La gioia del Sindaco Innocenti

Con gli occhi sul campo del Buitoni e l’orecchio alla radiolina. L’ultima partita casalinga del Sansepolcro nel Campionato di Eccellenza umbra si è trasformata alla fine in una apoteosi bianconera. Il Borgo ha vinto 2-1 la sua partita contro il Foligno ma occorreva che l’Ellera, alla vigilia avanti di un punto in classifica, non ottenesse lo stesso risultato. E l’Ellera non è andata al di là dello 0-0 casalingo contro la coriacea Narnese. Al triplice fischio finale è stata così grande festa al Buitoni. Dirigenti, tecnici e giocatori stretti nel caldo abbraccio dei tantissimi tifosi entrati in campo, bandiere, cori e hurrà per i protagonisti di una autentica impresa che riporta il Sansepolcro in serie D dopo anni di sofferenza. “Una grandissima soddisfazione” commenta a caldo il sindaco Fabrizio Innocenti anche oggi sugli spalti dello stadio “e una gioia ancora più grande, perché questo successo è arrivato all’ultimo minuto dell’ultima partita. Complimenti a tutti per aver centrato un traguardo che ci riporta in quella categoria più consona alla storia calcistica locale. Dopo la vittoria della Dukes nel basket, adesso questo trionfo nel calcio. E’ davvero un gran momento per le discipline sportive del Borgo. E sarà nostra cura anche in questo caso, come fatto di recente per la Dukes Basket, ricevere presto a Palazzo delle Laudi l’intero staff del Sansepolcro Calcio per tributare a tutti loro il nostro grazie per la splendido successo ottenuto”.