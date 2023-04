Sansepolcro, dimissioni del consigliere di maggioranza Tonino Giunti 

Sono arrivate nella giornata di ieri, a sorpresa, le dimissioni del Consigliere di maggioranza Tonino Giunti. Giunti faceva parte della lista Borgo al Centro, capogruppo in consiglio Alessandro Bandini e di cui fanno parte anche i consiglieri Gallai e Neri.

«Prima di qualsiasi prematura analisi – ha dichiarato “Adesso, Riformisti per Sansepolcro” – vogliamo testimoniare la nostra gratitudine a Giunti per il lavoro svolto, in quanto riconosciuto, non solo da noi, ma da tutti i cittadini, come amministratore vicino alla gente e sempre pronto ad ascoltarne i bisogni e farsene carico. Persona schietta e sincera che si è sempre comportata correttamente e per questo è conosciuto e benvoluto un po’ da tutti.

Non è compito nostro esprimere giudizi sui motivi che lo hanno portato a questa decisione, anche se, dalle prime dichiarazioni dello stesso consigliere, si può evincere che all’interno della maggioranza c’erano malumori che covavano da tempo.

Non ci sfugge perciò che le difficoltà e le lentezze che sta dimostrando questa amministrazione, evidentemente, hanno delle radici profonde e che la squadra che sostiene Innocenti non è così coesa come vorrebbero far credere.

Proprio una settimana fa invece, proprio il Sindaco in Consiglio Comunale, aveva espresso giudizi di merito sulle dimissioni della nostra consigliera, etichettandole come “una scorrettezza” fatta dal nostro gruppo di ADESSO nei suoi confronti, entrando dunque nel merito di questioni che, non solo non gli competono, ma che neanche conosce.

Attendiamo comunque la convocazione ufficiale del Consiglio comunale di surroga che, come previsto dalla normativa comunale, si dovrà tenere entro dieci giorni dalla protocollazione delle dimissioni e ci aspettiamo, come avvenuto per la nostra consigliera, sia concesso a Tonino lo spazio in consiglio per salutare e spiegare, se lo vorrà, le motivazioni della sua scelta, che riteniamo importanti e che devono essere portate a conoscenza di tutta la città».