Dopo il sold out di aprile “Giochiamoci Dentro” torna nel secondo weekend di maggio

Educatore, esperto in formazione educativa attiva, insegnante di sostegno, animatore e molto altro ancora, il dr. Maurizio Roveri si occupa da molti anni di metodologie ludiche in contesti socio educativi relazionali.

Nella formazione socio educativa lo strumento che emerge maggiormente nei suoi laboratori, nei corsi di formazione e nell’attivazione di eventi sul campo è da sempre senza ombra di dubbio il gioco.

Dai solitari ai giochi di coppia, dai giochi di percezione al disegno creativo, dalla scrittura creativa interattiva ai giochi di ruolo fino ai giochi da tavolo e al teatro interattivo.

“Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco che in un anno di conversazione” afferma Platone.

Dopo il sold out del corso di aggiornamento e formazione “Giochiamoci Dentro 2” organizzato presso Fuori Centro in Largo I maggio, 42 ad Arezzo nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2023 (vedi locandina sotto), a grande richiesta arriva la terza edizione, sempre nei giorni di venerdì, sabato e domenica e precisamente il 12, 13 e 14 maggio 2023.

Un modo divertente ed entusiasmante per imparare giochi e metodologie ludiche.

Aperto a genitori, curiosi e appassionati del gioco, educatori e operatori, animatori e allenatori, insegnanti e volontari.

Un modo per acquisire nuove frecce all’arco della conoscenza pratica per chi lavora con ragazzi speciali, minori, stranieri, anziani.

Per informazioni: 0575 26042 oppure [email protected]

“Il bambino che non gioca non è un bambino, ma l’adulto che non gioca ha perso per sempre il bambino che ha dentro di sé” (Pablo Neruda)