Sansepolcro, in arrivo contributi per l’efficientamento ambientale

“Piena soddisfazione personale e dell’amministrazione comunale per il risultato raggiunto. E’ bello vedere che anche Sansepolcro potrà usufruire di questo finanziamento PNRR in un settore strategico della propria attività”.

Così Alessandro Bandini, consigliere delegato all’ambiente di Palazzo delle Laudi, commenta la notizia che ATO Toscana Sud e SEI Toscana sono risultati assegnatari di un sostanzioso contributo di oltre 21 milioni di euro attraverso il bando “MITE “Economia Circolare” promosso dal Governo. Sui 44 progetti inizialmente presentati nell’intera area di riferimento, 30 sono stati ritenuti meritevoli di finanziamento e consentiranno di realizzare fondamentali interventi per migliorare la qualità dei servizi ambientali e delle infrastrutture del territorio. Nel particolare, il Comune di Sansepolcro riceverà contributi per la realizzazione ex novo l’adeguamento dei centri raccolta rifiuti, e per la fornitura e l’installazione di nuovi contenitori di raccolta ad accesso controllato.

“Da subito” continua il consigliere Bandini “cercheremo di comprendere il risvolto pratico di quanto ottenuto, le tempistiche e le modalità con cui i progetti andranno ad inserirsi nell’idea di rinnovamento del servizio, verificando che tutto avvenga in sintonia con le caratteristiche del nostro territorio e con la necessità di ottenere un oggettivo efficientamento del servizio con applicazione di una tariffazione Tari puntuale sulla base delle qualità di rifiuti conferite”.