Un corso AFA per migliorare la qualità di vita delle persone disabili

Continuano le iniziative a favore della terza età. Dopo la ripresa dei corsi di Attività Fisica Adattata, per la prima volta Castiglion Fiorentino propone un corso Afa rivolto a persone con ridotta competenza funzionale. L’attività si tiene presso i locali del Centro Sportivo Boscatello A.P.S sito Via G.B. Becci e questa mattina si è svolta la prima lezione.

“A seguito d’incontro con l’azienda Asl e nello specifico con il Coordinamento Operativo Afa zona Distretto Valdichiana Aretina è emersa la necessità di organizzare, oltre ai tradizionali corsi, anche quello così detto ‘Afa Speciale’, che prima di oggi non era presente sul nostro territorio. Pertanto, ci siamo adoperati affinché questo specifico servizio venisse attivato anche anche nel nostro comune” spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.

E’ fondamentale, infatti, per la popolazione residente poter usufruire nel territorio di uno strumento rivolto alle persone con ridotta competenza funzionale, atto a modificare lo stile di vita sia per prevenire che per mitigare una disabilità già presente, individuato in adeguati programmi di attività fisica regolare e continuata nel tempo, con lo scopo di migliorare la qualità della vita.

Ma che cos’è l’A.F.A.? A.F.A. significa Attività Fisica Adattata e si tratta di programmi di esercizio fisico, non sanitari, svolti in gruppo e rivolti alla popolazione adulta e anziana. Sulle base delle condizioni cliniche e fisiche dei potenziali utenti i fisioterapisti della Asl provvedono a fare una valutazione funzionale del soggetto per poter al meglio verificare quale percorso Afa è più adatto allo stesso. La valutazione è del tutto gratuita e per ulteriori informazioni è possibile consultare il proprio medico curante o contattare direttamente il Coordinamento Operativo Afa zona Valdichiana Aretina al numero 0575-63 97 35 /33.

“Ringrazio il presidente del circolo Boscatello, Moreno Ceccherini, e tutti i volontari che si sono messi a disposizione per ospitare questi corsi che rappresentano un’ulteriore occasione per socializzare” conclude l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.