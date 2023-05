Sansepolcro, inaugurato il nuovo Skate Park

Erano presenti l’assessore alla cultura Francesca Mercati e l’assessore al bilancio Alessandro Rivi al taglio del nastro del nuovo Skate Park di Sansepolcro, di fronte ad un gruppo di giovani e giovanissimi che hanno applaudito questo momento tanto atteso. Riutilizzare uno spazio prezioso finalmente fruibile e pienamente restaurato era l’obiettivo dell’Associazione Focus Crew assieme al comune di Sansepolcro che hanno avviato un progetto di recupero importante nato nel 2020 e che finalmente vede la luce.

Sempre più ragazzi praticano skateboarding, per questo lo spazio in zona Campaccio è un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono fare sport in piena sicurezza e in un contesto interamente riservato a questa disciplina. Nella mattina di domenica l’area è stata invasa dai più piccoli per le lezioni aperte di skateboarding e Breakdance, il pomeriggio poi taglio del nastro e puro divertimento per tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa.

Grande la soddisfazione del comune di Sansepolcro che finalmente può di nuovo riservare uno spazio così tanto ambito, dopo un iter impegnativo, ma gratificante. Un caloroso ringraziamento all’Associazione Focus Crew Aps e a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto adoperandosi perché riuscisse al meglio.