Sesso orale? Il rischio tumori orofaringei si combatte con la vaccinazione

Un articolo pubblicato il 23 marzo 2021 dall’American Cancer Society – un team composto da medici e infermieri certificati in oncologia con una profonda conoscenza della cura del cancro, nonché da giornalisti, redattori e traduttori con una vasta esperienza nella scrittura medica – dal titolo “Fattori di rischio per i timori del cavo orale e orofaringei” ha catturato negli ultimi giorni l’attenzione di molti media nazionali.

https://www.cancer.org/cancer/oral-cavity-and-oropharyngeal-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html

Premesso che un fattore di rischio è tutto ciò che aumenta la probabilità di una persona di contrarre una malattia come il cancro, nell’articolo si afferma che il numero di tumori orofaringei legati all’HPV è aumentato notevolmente negli ultimi decenni.

Questi tumori stanno diventando più comuni nei giovani che hanno una storia di più partner sessuali, compreso il sesso orale e nessuna storia di abuso di alcol o uso di tabacco.

Insomma l’HPV può infettare anche bocca e gola e provocare neoplasie del cavo orofaringeo.

Il virus viene trasmesso alla bocca e alla gola attraverso il sesso orale ed avere rapporti con più partner non può che esporre ad una maggiore probabilità di contrarre l’infezione.

L’articolo pubblicato da Cancer non si spinge oltre limitandosi a fotografare i rischi connessi anche all’abuso di alcolici e tabacco.

La stampa italiana invece decide di dare una personale interpretazione all’articolo dell’American Cancer Society, segnalando che “i tumori orofaringei provocati dal papilloma virus si possono prevenire astenendosi da fumo e alcol e soprattutto vaccinandosi contro l’HPV“.

E ricordando che “in Italia il Ministero della Salute offre la vaccinazione gratuitamente a tutti gli adolescenti, tra 11 e 12 anni, prima dell’età di un possibile contagio, e quando la risposta immunitaria è migliore e il beneficio è quindi massimo. Il vaccino viene somministrato in due dosi a distanza di 6 mesi: se il ciclo vaccinale inizia dopo il compimento dei 15 anni, le dosi previste sono tre“.

https://www.today.it/benessere/sesso/sesso-orale-causa-cancro-gola.html

La vaccinazione insomma, anche in questo caso, viene proposta come l’unica arma di prevenzione soprattutto nei più giovani.