Sansepolcro: lavori di manutenzione alla rete idrica venerdì 3 marzo

Venerdì prossimo 3 marzo, saranno eseguiti lavori di manutenzione all’acquedotto di Sansepolcro. Per consentire tale intervento, nella fascia oraria 9.30 – 11.30, si verificherà l’interruzione dell’erogazione idrica nella frazione di Gragnano. Nel dettaglio di seguito le strade coinvolte: via della Ginestra, via delle Fontanelle, via I Mancini, via della Vannocchia, loc. Pocaia di Sotto, loc. Pocaia di Sopra, via di Pallottino e via Tiberina Nord. Al ripristino del servizio si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità.