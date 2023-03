Torna il Luna Park di Sansepolcro: tutte le attrazioni

C’è grande attesa per il ritorno in città delle giostre del Luna Park che come da tradizione arrivano nelle settimane precedenti alle Fiere di Mezzaquaresima per dare modo a grandi e piccoli di divertirsi con attrazioni di vario tipo.

L’appuntamento con l’avvio dell’edizione 2023 è per sabato 4 Marzo alle 14,30, e fino a domenica 26 Marzo il Luna Park sarà accessibile dalle 14 alle 23 nei giorni feriali e dalle 10 alle 23 nei giorni festivi.

Tante le attrazioni presenti che faranno divertire piccoli e grandi:

7 attrazioni grandi

20 attrazioni medie

20 attrazioni piccole compresi 4 pugnometri e 4 banchi gastronomici

Ben 51 in totale, ci sarà da divertirsi!

Quello di Sansepolcro è uno dei Luna Park più grandi del Centro Italia ed è di forte attrattiva turistica. Oltre ai cittadini sono molte le famiglie del comprensorio che, soprattutto nei giorni festivi, vengono dalla vicina Umbria e dalla Romagna.

Proprio per questo spesso, gli operatori delle attrazioni effettuano delle iniziative promozionali, a voi il compito di scoprire quali prendendo parte alle giornate di Luna Park.

Fondamentale il supporto logistico amministrativo dell’ufficio Suap attività produttive dell’Ente Unione dei Comuni che ha gestito l’organizzazione della manifestazione.