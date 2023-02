Sansepolcro, progetto ZTL: l’assessore Rivi e il comandante Guadagni fanno il punto

A seguito dell’istituzione della ZTL nel centro storico cittadino, l’assessore Alessandro Rivi e il Comandante della Polizia Municipale Antonello Guadagni approfittano per chiarire presente e futuro dello strumento, fornendo numeri certificati sulla sua funzionalità.

“Al 31 gennaio scorso i transiti totali rilevati furono 512, al 5 febbraio di quest’anno sono 312” dichiara il Comandante Guadagni “che evidenziano un minor abuso e transito dei veicoli in via XX Settembre e piazza Berta. Allo stato attuale il numero di permessi rilasciati per la ZTL è di 619 comprensivo dei residenti. Ad oggi, evase quasi tutte le richieste sia per residenti, centro storico, artigiani, carico per corrieri e operatori”.

“È sempre bene sottolineare che l’omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” chiarisce l’assessore Rivi “ci ha posto dei vincoli importanti, come l’inversione dei sensi di marcia dei veicoli che entrano e che escono da via XX Settembre, e la conformazione del nostro centro storico non ci ha permesso di far diversamente rispetto a quanto fatto. Ci sono alcuni punti sicuramente più critici o problematici, e proprio su quelli siamo al lavoro per portare dei miglioramenti. La cosa che ci tengo a rivendicare come assessorato è l’apertura che ha dato questa amministrazione verso le segnalazioni dei cittadini al fine di recepire le istanze, con l’impegno da parte nostra di migliorare le situazioni più particolari. Allo stesso modo, ritengo come sia importante che i cittadini sperimentino le modifiche che sono state apportate, per poi riaffrontare in un secondo momento l’argomento in questione”.

“Per quanto riguarda l’aumento del traffico provocato dalla nuova regolamentazione dei sensi unici” aggiunge il Comandante Guadagni “si precisa che con la zonizzazione dei varchi i veicoli intestati ai residenti prima uscivano in via XX Settembre anche percorrendola interamente mentre ora, entrando nel Corso escono dalla via di propria residenza, transitando nel varco più prossimo alla propria abitazione. Per le criticità di accesso rilevate da alcuni residenti, come quelli che insistono su via Cherubino Alberti, stiamo predisponendo una riduzione della ZTL nella specifica arteria, così da agevolarne l’ingresso”.

“Il traffico di via XX Settembre non ha subito e non subirà un aumento” specifica l’assessore Rivi “I dati forniti lo certificano già in questi primi giorni. Si può dire che se adesso dei residenti devono transitare per il Corso per accedere ai vicoli dove si trova la propria abitazione, prima per il Corso si doveva transitare per uscire dai vicoli stessi, salvo rare eccezioni. Con l’accesso dai varchi più vicini alla propria abitazione, poi, viene evitato il fenomeno del transito insensato per tutta la ZTL. Con un sistema elettronico e automatico di rilevazione delle effrazioni, anche i corrieri non potranno più accedere al di fuori dell’orario regolamentato e per di più non potranno accedere con mezzi di massa superiore ai 35 quintali, pena la sanzione. Per ultimo, le citate soste selvagge in piazza Berta, specie nell’orario serale quando i vigili non ci sono, non possono che ridursi. Sono infatti diminuite le persone che hanno il permesso di accedere alla piazza, e chi lo fa sarà appositamente sanzionato, cosa che fino ad ora non poteva essere garantita”.

“Un motivo in più” concludono Rivi e Guadagni “per sottolineare che il lavoro in corso, certamente integrabile con modifiche migliorative, ci sta portando a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati”.