Si ribalta con l’auto in via Lungarno a Terranova, due le persone ferite

I mezzi dell’emergenza urgenza Asl Tse sono stati attivati alle ore 20.40 per incidente nel Comune di Terranuova Bracciolini in via Lungarno. Nell’incidente l’auto si è ribaltata, due le persone coinvolte, un uomo di 39 anni e una una donna di 41anni sono stati trasportati entrambi in codice giallo all’ospedale della Gruccia. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti automedica, Misericordia di Montevarchi e di Cavriglia, vigili del fuoco e carabinieri di San Giovanni Valdarno.