Sansepolcro: via ai lavori delle rotatorie di via Visconti e Tiberina sud

E’ arrivato l’ok per l’avvio dei lavori all’esecuzione delle due rotatorie di Via dei Visconti e via Tiberina Sud al confine con l’Umbria. Il primo cantiere avviato in questi giorni è quello via dei Visconti, all’incrocio con Via Palmiro Togliatti, rotonda che avrà un diametro esterno di 40metri. Al termine di questo primo intervento prenderà il via la realizzazione del progetto della Rotatoria di Via Tiberina Sud, che avrà un diametro esterno di 32 m.

I due cantieri saranno consequenziali. La Ditta Appaltatrice è la Super Asfalti s.r.l., con sede in Frazione Gualdo a Roncofreddo (FC). L’importo complessivo è di € 260.000,00 di cui € 200.000,00 finanziati con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A., oltre a € 90.000 destinati all’impianto di Pubblica illuminazione.

Stamane l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Marzi assieme al tecnico responsabile del comune Geom. Pietro Santi, ha fatto un primo sopralluogo al cantiere: “esprimo grande soddisfazione per l’avvio di questo maxi intervento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale – ha dichiarato Riccardo Marzi – la realizzazione di questi progetti permetterà di avere una viabilità più fluida e sicura in due punti nevralgici del territorio”.