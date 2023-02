Sbandieratori di Sansepolcro in trasferta a New Orleans: le foto di un grande successo

4 parate e una serata di Gala. 8 miglia di sfilata in mezzo a migliaia di applausi scroscianti. Milioni di spettatori in 140 paesi di tutto il mondo. Sono questi alcuni dei numeri che il Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro ha totalizzato nella trasferta oltre oceano dei giorni scorsi in cui si sono esibiti a New Orleans.

In 4 giorni di festeggiamenti i nostri sbandieratori hanno preso parte alle parate di uno degli eventi più attesi e famosi del mondo: 8 miglia in mezzo a due ali di persone che hanno popolato il Carnevale di New Orleans. Preparati in questa affascinante disciplina che li ha resi famosi in tutto il mondo, ma non certo al grande successo ottenuto che è stata una sorpresa graditissima e inaspettata, gli sbandieratori borghesi sono stati acclamati da migliaia di persone che hanno apprezzato oltremodo l’arte dello sbandieramento.

Al termine del Carnevale il gruppo composto da 18 elementi, fra Musici e sbandieratori, è stato ospite d’onore del Gran Ballo, serata di Gala in cui erano presenti le maggiori autorità locali. Una serata sobria e pacata che grazie ai loro colori e la loro maestria ha preso una piega ben più emozionante e divertente. La diretta della serata è stata trasmessa in 140 paesi di tutto il mondo, questo significa che milioni di persone hanno perso gli occhi fra i panneggi delle bandiere di Sansepolcro, fatte magistralmente volteggiare dai nostri artisti, con la direzione sempre impeccabile del Presidente Giuseppe Del Barna.

Un’altra realtà locale che porta lustro in città e porta usanze e tradizioni locali in giro per il Mondo.

Fieri e orgogliosi diamo il “Bentornato a casa” ai nostri artisti, complimentandoci con la loro perseveranza a voler tenere viva una tradizione che si rinnova anno dopo anno e che impreziosisce il panorama storico/culturale di Sansepolcro.