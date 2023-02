Volley, Club Arezzo supera facilmente Firenze Ovest

Ancora una vittoria per i ragazzi di coach Morelli che liquidano la formazione fiorentina in tre set. I Botoli davanti ad un Pala Maccagnolo sold out scendono in campo con Ermini in regia in diagonale con Scortecci opposto, Salvi e Nandesi L. schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro con Nandesi A. libero.

Primo set partenza in sordina per i Nero Amaranto che trovano qualche difficoltà nell’impostazione tattica della partita, gli ospiti non si lasciano pregare e guadagnano alcuni punti di vantaggio. i Botoli restano aggrappati al parziale e conquistano la parità sul 20-20, buon cambio di ritmo sul finale di set per i padroni di casa che chiudono la pratica con Scortecci che sigla il 25-22 con un attacco in diagonale.

Secondo Parziale a tinte nero amaranto, i ragazzi di coach Morelli mettono sul campo il divario tecnico e di classifica tra le due formazioni e lasciano ben poco agli ospiti, un ottimo Salvi sigla in attacco il 25-14.

Terzo set ancora in controllo per la formazione aretina, Ricci e Scarpato chiudono le porte a muro e grazie all’ottima prestazione in ricezione del libero Nandesi i Botoli mostrano un gran bel gioco mettendo sotto gli avversari fin dalle prime battute.

Non c’è scampo per Firenze, Scortecci sigla il punto finale con un muo perentorio e regala il 3-0 ai nero amaranto.

Vittoria rotonda per la formazione del presidente Lazzerelli che allunga la striscia a quattro vittorie consecutive con un 3-0 nelle ultime tre partite disputate. I Botoli consolidano la terza posizione in classifica a tre punti dalla seconda piazza.

Prossimo impegno la trasferta di Sabato 4 con la formazione di Emma Villas Chiusi.