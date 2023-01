Si ribalta con l’auto, 52enne in codice giallo alla fratta

Alle ore 16.00 i mezzi dell’emergenza urgenza Asl Tse sono stati attivati a Castiglion Fiorentino in via della Casina per ribaltamento di un’autovettura, solo il conducente coinvolto nel sinistro uomo 52 anni trasportato in codice giallo all’ospedale della Fratta. Intervenuti: ambulanza infermierizzata della Misericordia di Castiglion Fiorentino, Carabinieri Castiglion Fiorentino e VF di Arezzo